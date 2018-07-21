В Воронеже заметили раритетный Chevrolet Corvette из 70-х

На одной из улиц столицы Нечерноземья, случайные прохожие заметили шикарный автомобиль красного цвета линейки Chevrolet Corvette. Автомобиль будто при помощи машины времени переместился из американского Майами 70-х годов. Мы помним из американских боевиков эти автомобили.

Вероятнее всего автомодель относится к линейке C3, выпускавшиеся в различной модификации в 1968-82 г.г.

Силовая линейка этих автомоделей была представлена моторами на 5-7,4 литров.

По мнению некоторых автоэкспертов, на снимке мы можем видеть автомодель 1969 г.в.

Машина выглядит если не как абсолютно новая, то по крайней мере ухоженной. Корпус авто, зеркала, отражают солнечные лучи. Вероятно перед нами коллекционный экземпляр.

Наверное не только жителям Воронежа было бы интересно узнать, кто теперь ездит на этом шикарном раритете. Да, такие машины стоят теперь не дешево. Чаще речь идет о миллионах рублей.