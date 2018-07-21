Ещё
В Воронеже заметили раритетный Chevrolet Corvette из 70-х
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Воронеже заметили раритетный Chevrolet Corvette из 70-х 

Car.ru 21 июля 2018
Фото: Car.ru
На одной из улиц столицы Нечерноземья, случайные прохожие заметили шикарный автомобиль красного цвета линейки Chevrolet Corvette. Автомобиль будто при помощи машины времени переместился из американского Майами 70-х годов. Мы помним из американских боевиков эти автомобили.
Вероятнее всего автомодель относится к линейке C3, выпускавшиеся в различной модификации в 1968-82 г.г.
Силовая линейка этих автомоделей была представлена моторами на 5-7,4 литров.
По мнению некоторых автоэкспертов, на снимке мы можем видеть автомодель 1969 г.в.
Машина выглядит если не как абсолютно новая, то по крайней мере ухоженной. Корпус авто, зеркала, отражают солнечные лучи. Вероятно перед нами коллекционный экземпляр.
Наверное не только жителям Воронежа было бы интересно узнать, кто теперь ездит на этом шикарном раритете. Да, такие машины стоят теперь не дешево. Чаще речь идет о миллионах рублей.
Car.ru: последние новости
Volkswagen Touran предстанет в форме кроссовера BMW M в будущем станет электрическим Новый KIA Soul замечен на дорожных тестах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение