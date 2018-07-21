Обновленный Renault Duster осваивает Ближний Восток

Первыми странами, куда приедет новинка, станут Ливан и Египет.

По счету это будет уже второе поколение Duster. В России автомобили данного семейства (причем, отечественной сборки) начнут продаваться чуть позже, в 2019 году.

Покупателю новинки предстоит выбрать один из трех видов моторов. В стандартной линейке представлены бензиновые моторы на 1,6 и 2 литра. Мощность данных установок составит 115 и 145 «лошадей».

Возможно заказать также турбодизель, рассчитанный на объем в полтора литра и мощность 110 лошадиных сил. Трансмиссия тоже подбирается по предпочтениям покупателя.

Поклонники «механики» свободно могут приобрести автомобиль с диапазоном переключения передач в 5 или 6 ступеней. Также вариантом вполне может стать «робот» на 6 положений.

В салон добавлены мультимедийная система, климат-контроль, а также датчики парковки. Камеры с обзором в полные 360 градусов только усилят безопасность водителя, пассажиров.