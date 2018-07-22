Маскл-кар и экономия: такое возможно?

В большинстве случаев, конечно, силовой агрегат соответствует внешнему виду автомобиля: со светофора с таким лучше не тягаться. Но были в истории американского автопрома целые периоды или отдельные модификации, которые не могли показать на дороге ничего выдающегося.

Строго говоря, к классическим «мускулистым автомобилям» относятся лишь несколько определенных моделей, выпускавшихся в 1960-1970-х годах, а именно — с 1964-го по 1973-й. Все они относились к среднеразмерным по американской классификации, а основной целевой аудиторией производителей были молодые водители, так что эти машины должны были быть доступными по цене. Реже под этим названием упоминались компактные автомобили с двигателями внушительного объема и мощности. Ну а сам термин «muscle car» появился позже в среде коллекционеров.

В 1973 году в США пришел топливный кризис, означавший закат гонки за объемом и мощностью. Власти были вынуждены ужесточить законодательство в области экологии и безопасности транспортных средств. Часто не имеющие опыта водители попадали на этих мощных машинах в аварии. Да и кушали их V-образники объемом за пять-шесть литров весьма нескромно. Производители вынуждены были начать ставить на «мускулистые автомобили» куда более скромные двигатели. И в итоге получались странные автомобили: «качки» снаружи, но не поражающие мощью внутри.

Сегодня одним из наиболее прославленных членов семейства маскл-каров можно назвать Chevrolet Camaro. Это сегодня Бамблби из «Трансформеров» в движение приводит двухлитровый турбомотор, но в первые два поколения машины не получали под капотом ничего объемом менее 3,8 литра. Правда, характеристиками базовые агрегаты не поражали: при столь солидном объеме агрегат в конце 1960-х выдавал всего 140 л.с. Но клиенты также могли выбрать 5,7-литровый мотор мощностью 295 л.с. или же 375-сильный «биг-блок» объемом 6,5 литра.

Уже третье поколение купе, продажи которого стартовали в 1982 году, в стандартном исполнении оснащалось только 2,5-литровым четырехцилиндровым мотором Iron Duke с отдачей всего 105 «лошадей». Так что ни о каком динамичном старте со светофора не могло быть и речи. С другой стороны, техника была достаточно надежна, да и выглядела машина интересно.

Впрочем, популярностью начальная комплектация все же не пользовалась. Только один американец из десяти предпочитал недорогую стандартную версию. В то время примерно 50% реализованных автомобилей оснащались классическими V8 разного объема.

Ближайший родственник «Камаро» — Pontiac Firebird — был к нему очень близок технически. Вот только здесь рядная «четверка» была еще и дефорсирована до 90 сил. Правда, покупатели все же могли выбрать более внушительный агрегат объемом 5,7 литра, разгоняющий «Огненную птицу» до внушительных 200 км/ч.

Еще один яркий представитель американского автопрома, Ford Mustang , даже во времена расцвета маскл-каров не мог считаться полноценным представителем этого класса. Дело в том, что под его капотом размещалась рядная «шестерка», что тогда считалось едва ли не моветоном. Посему «Мустанга» окрестили пони-каром. Вот только гоночной машиной для молодежи первые его поколения вряд ли можно назвать. На старте продаж в 1964 году в базе «Мустанг» оснащался 2,8-литровым двигателем мощностью 101 л.с., работающим в паре с трехступенчатой КПП. Через год объем мотора увеличился до 3,2 литра, но динамики от машины ждать все еще не приходилось: отдача агрегата составляла всего 120 сил. Но столь унылой была только базовая версия. Топовая модификация Shelby GT350 оборудовалась классическим V8 мощностью 306 л.с.

Во втором и третьем поколении это и вовсе была машина для старушек: под капотом стандартного исполнения размещался 2,3-литровая «четверка», выдающая 89 «лошадей». Так что американцы редко обращали внимание на стандартную комплектацию, предпочитая более дорогие варианты. К слову, исключения все же были: тогда этот автомобиль позиционировался как спокойное семейное средство передвижения для повседневного использования.

И только к четвертому поколению Ford Mustang стал настоящим маскл-каром. Его внешность стала более агрессивной, появилась «мускулатура», а в движение его стали приводить моторы объемом не менее 3,8 литра.

Нередко на больших экранах голливудских блокбастеров появлялась машина, одно название которой намекало на агрессивный нрав и мощь мотора. Это Plymouth Barracuda. Вот только на деле техника была не настолько «мускулистой». В базе автомобиль 1964 года комплектовался 2,8-литровым шестицилиндровым двигателем, выдающим 101 силу. Но уже спустя год производитель исправил ситуацию, сделав базовым 3,7-литровый агрегат мощностью 145 л.с. Ну а любители более горячих версий выбирали машину с семилитровым двигателем Hemi, выдающим 415 сил, с 5,2— или 5,7-литровым «смолл-блоком».

Так что отнюдь не всегда за грозной внешностью скрывается соответствующая начинка. Но не будь в арсенале упомянутых в статье автомобилей по-настоящему мощных исполнений, они бы не стали культовыми в США и по всему миру.