Ещё
Легендарные спортивные седаны в ТОП-3
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легендарные спортивные седаны в ТОП-3 

Car.ru 9 часов назад
Фото: Car.ru
Эксперты выделили среди спортивных седанов три модели, о которых слышал или знает каждый автомобилист.
Модель классического седана многие годы является самой популярной на мировом авторынке и автопроизводители, дабы удовлетворить вкусам максимального количества клиентов создавали даже настоящие спортивные авто с двумя парами дверей.
На первом месте оказался легендарный «немец» BMW M5, впервые сошедший с конвейера в 1985 году и получил «под капот» 3,5-литровый W6 мощностью в 280 «лошадок». Седан М5 выпускался до 1989 года, после чего ему на смену вышел кузов Е34.
Еще один «японец» — MitsubishI Lancer Evolution — попал на третье место среди легендарных спорт-седанов. Модель оснащалась полным приводом, 2,0-литровым агрегатом силой в 250 «лошадей». В первой генерации модель была продана всего в 5 тысячах экземпляров.
На второе место аналитики поставили не менее популярного «японца» Subaru Impreza WRX — бессменного соперника Lancer Evolution. До 2000 года моторный ряд Impreza WRX состоял из 211-сильных и 320-сильных агрегатов. Полноприводный седан отличался оппозитным мором с фирменным «ревом».
Car.ru: последние новости
Volkswagen Touran предстанет в форме кроссовера BMW M в будущем станет электрическим Новый KIA Soul замечен на дорожных тестах
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение