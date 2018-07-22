Легендарные спортивные седаны в ТОП-3

Эксперты выделили среди спортивных седанов три модели, о которых слышал или знает каждый автомобилист.

Модель классического седана многие годы является самой популярной на мировом авторынке и автопроизводители, дабы удовлетворить вкусам максимального количества клиентов создавали даже настоящие спортивные авто с двумя парами дверей.

На первом месте оказался легендарный «немец» BMW M5 , впервые сошедший с конвейера в 1985 году и получил «под капот» 3,5-литровый W6 мощностью в 280 «лошадок». Седан М5 выпускался до 1989 года, после чего ему на смену вышел кузов Е34.

Еще один «японец» — MitsubishI Lancer Evolution — попал на третье место среди легендарных спорт-седанов. Модель оснащалась полным приводом, 2,0-литровым агрегатом силой в 250 «лошадей». В первой генерации модель была продана всего в 5 тысячах экземпляров.