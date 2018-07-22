Toyota Land Cruiser — самый доходный автомобиль среди японских SUV

Toyota Land Cruiser — самый доходный автомобиль среди японских SUV Среди японских SUV, проданных в РФ в период первых пяти месяцев 2018 года, наибольшую выручку принесла модель Toyota Land Cruiser.

Исследование «Автостат Инфо» показало, что с января по май 2018 года в России было продано 6763 внедорожника Toyota Land Cruiser на сумму 19,6 млрд рублей. В то же время с продажи кроссоверов Toyota RAV4 (продано 10 840 таких машин) удалось выручить 18,3 млрд рублей. Toyota RAV4 вышел, таким образом, на второе место по доходности среди японских SUV. Третью строчку этого рейтинга заняла модель Mazda CX-5, продажи которой составили 8276 ед. за отчетные пять месяцев. Выручка от реализации такого количества кроссоверов Mazda CX-5 в отчетный период достигла отметки в 14,1 млрд рублей. В топ-5 самых доходных японских SUV входят также Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. С января по май 2018 года российские покупатели приобрели 8700 внедорожников Nissan X-Trail на 14 млрд рублей и 8420 Mitsubishi Outlander на 13,9 млрд рублей.

Ранее из исследования «Автостат Инфо» стало известно, что в России с января по май 2018 года было продано 287 338 новых кроссоверов и внедорожников (+28,3%). За этот период покупатели потратили на новые SUV более 488 млрд рублей.