Стала известна ориентировочная стоимость Hyundai Solaris 2018 года

Обновленный Hyundai Solaris поступил уже в продажу. Напомним, что в Южной Корее данный автомобиль имеет приставку Accent.

Последний раз в седан и хэтчбек коррективы вносились в предыдущем году. Поэтому нынешние изменения, скорее, носят косметический характер.

Например, можно выбрать один из нескольких дополнительных цветов для кузова автомобиля. Кроме того, доступна вариация автомобиля с колесными дисками в 16 дюймов.

Поклонникам удобства наверняка придется по душе вариант с кондиционером, подушками безопасности. Сюда же можно добавить современную мультимедийную систему, управляемую от кнопок, расположенных на рулевом колесе.

В обновленном поколении Solaris предусмотрены два типа мотора: на 1,4 и 1,6 литра. Их мощность составит 100 и 136 лошадиных сил.

Стоимость новинки в варианте седана будет примерно составлять 673 тысячи рублей. Хэтчбек обойдется на 50 тысяч дороже.