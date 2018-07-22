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Стала известна ориентировочная стоимость Hyundai Solaris 2018 года
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Стала известна ориентировочная стоимость Hyundai Solaris 2018 года 

Car.ru 7 часов назад
Фото: Car.ru
Обновленный Hyundai Solaris поступил уже в продажу. Напомним, что в Южной Корее данный автомобиль имеет приставку Accent.
Последний раз в седан и хэтчбек коррективы вносились в предыдущем году. Поэтому нынешние изменения, скорее, носят косметический характер.
Например, можно выбрать один из нескольких дополнительных цветов для кузова автомобиля. Кроме того, доступна вариация автомобиля с колесными дисками в 16 дюймов.
Поклонникам удобства наверняка придется по душе вариант с кондиционером, подушками безопасности. Сюда же можно добавить современную мультимедийную систему, управляемую от кнопок, расположенных на рулевом колесе.
В обновленном поколении Solaris предусмотрены два типа мотора: на 1,4 и 1,6 литра. Их мощность составит 100 и 136 лошадиных сил.
Стоимость новинки в варианте седана будет примерно составлять 673 тысячи рублей. Хэтчбек обойдется на 50 тысяч дороже.
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