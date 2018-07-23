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Honda намерена электрифицировать две три своих авто уже к 2030 году
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Honda намерена электрифицировать две три своих авто уже к 2030 году 

Car.ru 12 часов назад
Фото: Car.ru
Японский производитель авто Honda планирует серьезно взяться за разработку электродвигателей и оснастить ими две трети своих моделей уже к 2030 году.
Уже было заключено соглашение с американским концерном General Motors, в рамках которого японцы будут совместно разрабатывать инновационные аккумуляторные батареи для электромобилей.
Уже через двенадцать лет электрокары составят две три модельного ряда Honda и одной из «первых ласточек» стала недавно презентованный гибрид Clarity PHEV.
Автомобиль оснастили передовой гибридной системой Honda, состоящей из двух моторов.
К особенностям модели относится возможность двигателя Honda Clarity PHEV работать в трех режимах: электрическом, гибридном и ДВС.
При этом запас хода исключительно на электротоке составляет 114,6 км, а приятным дополнением к традиционному способу заряда, является возможность быстрой подзарядки.
Примечательно, переключать режимы водитель может без остановки, непосредственно во время движения.
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