ТОП-5 машин, перевернувших мир

Есть вещи, которые являются знаковыми для собственной дальнейшей эволюции. Не являются исключением автомобили.

Поэтому эксперты назвали пятерку транспортных средств, оказавших если не эпохальное, то весомое влияние на развитие отрасли в целом. На первом месте заслуженно находится автомобиль 1885 года выпуска.

Его авторами стали легендарные личности Карл Бенц и Готлиб Даймлер . Это была первая машина, использовавшая двигатель внутреннего сгорания. Без него сейчас невозможно представить большинство колесных транспортных средств.

Вторая строчка в рейтинге досталась хэтчбеку Volkswagen Golf . Данная модель вышла с конвейера в 1974 году и до сих пор продолжает оставаться бестселлером в семействе VW.

На третьей позиции оказался Tesla Roadster . Здесь все понятно без пояснений — как-никак первый электромобиль, поступивший в серийное производство.

Дальше идет Mazda RX-3, выпускавшаяся в 70-х годах минувшего столетия. Она получила роторный двигатель, конструкция которого при большой мощности давала экономный расход топлива.