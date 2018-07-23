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ТОП-5 машин, перевернувших мир
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ТОП-5 машин, перевернувших мир 

Car.ru 13 часов назад
Фото: Car.ru
Есть вещи, которые являются знаковыми для собственной дальнейшей эволюции. Не являются исключением автомобили.
Поэтому эксперты назвали пятерку транспортных средств, оказавших если не эпохальное, то весомое влияние на развитие отрасли в целом. На первом месте заслуженно находится автомобиль 1885 года выпуска.
Его авторами стали легендарные личности Карл Бенц и Готлиб Даймлер. Это была первая машина, использовавшая двигатель внутреннего сгорания. Без него сейчас невозможно представить большинство колесных транспортных средств.
Вторая строчка в рейтинге досталась хэтчбеку Volkswagen Golf. Данная модель вышла с конвейера в 1974 году и до сих пор продолжает оставаться бестселлером в семействе VW.
На третьей позиции оказался Tesla Roadster. Здесь все понятно без пояснений — как-никак первый электромобиль, поступивший в серийное производство.
Дальше идет Mazda RX-3, выпускавшаяся в 70-х годах минувшего столетия. Она получила роторный двигатель, конструкция которого при большой мощности давала экономный расход топлива.
Замыкает ТОП-5 созданный Jeep Willys MB. Это первый внедорожник с четырьмя дверьми, имевший при этом полный привод.
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