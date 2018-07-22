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Audi Q3 стал героем видеоролика
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Audi Q3 стал героем видеоролика 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В сети появилось тизерное видео нового поколения Audi Q3.
Известно, что Q3 является бестселлером среди представителей Audi. На данный момент идет подготовка к мировой премьере обновленного кроссовера, намеченной на 25 июля текущего года.
Интересно, что первыми новый автомобиль увидят пользователи интернета. «Живая» же презентация запланирована на автошоу во Франкфурте, которое пройдет в сентябре этого года.
Чтобы подогреть интерес публики к новинке, Audi намерена показывать отдельные детали Q3 в новых роликах и фотографиях. Первая партия появится в ближайшую среду и можно будет рассмотреть дизайн салона, а также другие интересные вещи.
Что известно уже сейчас. Скорее всего, автомобиль порадует трехмерной радиаторной решеткой и новой системой светодиодных огней. Внутри же наверняка будет мультимедийная система с дисплеем в 12 дюймов.
На старте продаж автомобиль может быть доступен с бензиновым моторов в 1,5 литра или двухлитровым дизелем. В ближайшем будущем не исключено появление и гибрида.
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