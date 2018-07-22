Audi Q3 стал героем видеоролика

В сети появилось тизерное видео нового поколения Audi Q3

Известно, что Q3 является бестселлером среди представителей Audi. На данный момент идет подготовка к мировой премьере обновленного кроссовера, намеченной на 25 июля текущего года.

Интересно, что первыми новый автомобиль увидят пользователи интернета. «Живая» же презентация запланирована на автошоу во Франкфурте, которое пройдет в сентябре этого года.

Чтобы подогреть интерес публики к новинке, Audi намерена показывать отдельные детали Q3 в новых роликах и фотографиях. Первая партия появится в ближайшую среду и можно будет рассмотреть дизайн салона, а также другие интересные вещи.

Что известно уже сейчас. Скорее всего, автомобиль порадует трехмерной радиаторной решеткой и новой системой светодиодных огней. Внутри же наверняка будет мультимедийная система с дисплеем в 12 дюймов.

На старте продаж автомобиль может быть доступен с бензиновым моторов в 1,5 литра или двухлитровым дизелем. В ближайшем будущем не исключено появление и гибрида.