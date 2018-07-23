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Новый Audi Q3 показали на видео
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Новый Audi Q3 показали на видео 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Audi показала на видео кроссовер Q3 второго поколения. Публичный дебют новинки, которую построят на модульной платформе MQB, состоится на специальном мероприятии 25 июля.
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Новый кроссовер выполнят в стилистике последних моделей марки. Q3 будет отличаться массивной решеткой радиатор и адаптивной светодиодной оптикой. По предварительной информации, гамма силовых агрегатов модели будет состоять из базового трехцилиндрового агрегат, «турбочетверок» и гибридной установки.
Помимо Q3 следующего поколения, в текущем году немецкий производитель намерен представить «заряженный» кроссовер SQ2. Его оснастят двухлитровой «турбочетверкой» от Audi S3, отдача которой составит около 300 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. До конца года также состоится презентация полностью электрического E-Tron.
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