Самый продаваемый кроссовер Audi устроил стриптиз перед мировой премьерой

Немецкий автопроизводитель назвал дату мировой премьеры Audi Q3 новой генерации и частично раскрыл внешность кроссовера. Новая генерация компактного кроссовера Audi Q3 будет презентована 25 июля. Традиционно премьера новинки сначала пройдёт в режиме онлайн, а публичный дебют SUV состоится позднее, скорее всего, на автосалоне во Франкфурте в сентябре. Пока же немцы подразнили нас тизерным видео, открывающим своеобразное стриптиз-шоу автомобиля, в процессе которого мы будем знакомиться с деталями постепенно. Кульминируем в среду.

«Засвеченные» на видео элементы подтверждают, что новый Audi Q3 унаследует фирменные элементы последних кроссоверов марки: массивная решётка радиатора с трёхмерным эффектом и уникальный для каждой модели «рисунок» дневных ходовых огней. Также тизер показал, что новинка получит прогрессивную адаптивную оптику с подвижными элементами светотехники.

Салон автомобиля, вероятно, фрагментарно продемонстрируют в следующих тизерах. Очевидно одно — новый Q5 получит цифровую приборную панель, как у всех новых моделей марки, выпущенных после премьеры нового TT.

По технике никакой официальной информации Ауди не предоставляет. Известно, что новая генерация SUV создана на модульной платформе MQB, благодаря которой модель могла прибавить в габаритах, предоставив больше свободного пространства для пассажиров, но при этом не «располнеть» или даже потерять в весе. На первом этапе моторная гамма Audi Q5 может включать в себя бензиновый 1.5-литровый двигатель и «дизель» объёмом 2.0 литра в нескольких вариантах мощности. Не исключено, что в дальнейшем Audi Q5 получит версию e-tron — подключаемый гибрид с 50-километровым запасом хода на электротяге. То, что новый Audi Q3 появится в России, нет никаких сомнений. Ранее «Карельские Вести» публиковал фото тестового прототипа кроссовера, «пойманного» на одной из трасс нашей страны. Отметим, что Q3 является самым продаваемым кроссовером марки на отечественном рынке: по итогам первого полугодия россияне купили 749 экземпляров модели. Предпочтение отдают бензиновой версии с 2.0 TFSI на полном приводе и «роботе» S tronic, цена на которую стартует с отметки 2 130 000 рублей.

По материалам: www.kolesa.ru