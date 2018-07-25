Стали известны цены нового Audi Q3

Модель второго поколения поступит в продажу на европейском рынке уже в ноябре.

Как и предполагалось, кроссовер оформлен в том же стиле, что и новая Audi A8. В основе автомобиля лежит модульная платформа MQB. Согласно данным автопроизводителя, по сравнению с предшественником новый Q3 увеличился в габаритах: в длину он достигает 4 485 мм (+97 мм), в ширину — 1 856 мм (+25 мм), в высоту — 1 585 мм (-5 мм), а колесная база равна 2 680 мм (+77 мм). Объем багажника составляет от 530 до 675 в зависимости от положения заднего дивана, который можно регулировать по длине. При сложенных сиденьях второго ряда он увеличивается до 1 525 литров.

Audi Q3 второго поколения предложат с базовым полуторалитровым бензиновым двигателем с отдачей 150 л.с. Кроме того, автомобиль можно будет заказать с более мощным 2-литровым бензиновым мотором (190 л.с. и 230 л.с.), а также с турбодизелем объемом 2 литра мощностью 150 л.с. либо 190 л.с. Двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой или с преселективным роботом S-tronic. Для доступных версий предусмотрен только передний привод, а более дорогие получат AWD.

Кроссовер укомплектован мультимедийной системой с 8,8— либо 10,2-дюймовым дисплеем, а также набором электронных ассистентов, в числе которых системы кругового обзора, помощи при парковке с функцией распознавания пешеходов, адаптивный круиз-контроль нового поколения с функцией подруливания.