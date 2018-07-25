Ещё
Стали известны цены нового Audi Q3
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны цены нового Audi Q3 

Авторамблер 25 июля 2018
Фото: Авторамблер
Модель второго поколения поступит в продажу на европейском рынке уже в ноябре.
Как и предполагалось, кроссовер оформлен в том же стиле, что и новая Audi A8. В основе автомобиля лежит модульная платформа MQB. Согласно данным автопроизводителя, по сравнению с предшественником новый Q3 увеличился в габаритах: в длину он достигает 4 485 мм (+97 мм), в ширину — 1 856 мм (+25 мм), в высоту — 1 585 мм (-5 мм), а колесная база равна 2 680 мм (+77 мм). Объем багажника составляет от 530 до 675 в зависимости от положения заднего дивана, который можно регулировать по длине. При сложенных сиденьях второго ряда он увеличивается до 1 525 литров.
Audi Q3 второго поколения предложат с базовым полуторалитровым бензиновым двигателем с отдачей 150 л.с. Кроме того, автомобиль можно будет заказать с более мощным 2-литровым бензиновым мотором (190 л.с. и 230 л.с.), а также с турбодизелем объемом 2 литра мощностью 150 л.с. либо 190 л.с. Двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой или с преселективным роботом S-tronic. Для доступных версий предусмотрен только передний привод, а более дорогие получат AWD.
Кроссовер укомплектован мультимедийной системой с 8,8— либо 10,2-дюймовым дисплеем, а также набором электронных ассистентов, в числе которых системы кругового обзора, помощи при парковке с функцией распознавания пешеходов, адаптивный круиз-контроль нового поколения с функцией подруливания.
Audi Q3 текущего поколения стоит в России от 2 млн рублей. Его главными конкурентами являются BMW X1 (от 1,9 млн рублей) и Volvo XC40 (от 2,1 млн рублей).
Авторамблер: последние новости
Объявлены рублевые цены на новый кроссовер Jaguar В России упали продажи Lada Priora Названа дата премьеры электрического кроссовера Audi
Комментарии  Ещё 46 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России резко подорожали самые доступные авто26
Крым поедет по-новому21
АвтоВАЗ вернется к «безвтыковым» моторам
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка3
«Ауруса» мало: почему Путин снова поменял лимузин2
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:14
«Держите, людишки!» Дети-мажоры раскидали доллары
Автоновости Происшествия
03:26
«Хотим тебя убить»: русскую девочку сбили в Киеве
ДТП
01:00
Крым поедет по-новому
Автоновости Статьи
00:20
Из «девятки» на ходу выпала 5-летняя девочка
ДТП
20:42
Минфин начинает радикальную реформу ОСАГО
Автоновости
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение