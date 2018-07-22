Автономные технологии «похоронят» механические коробки на автомобилях BMW M

Руководство подразделения BMW M рассказало о том, какие изменения произойдут с автомобилями марки в момент, когда в них будут интегрированы автономные технологии.

Как пишет австралийское издание Caradvice, даже следующие генерации M2 и M2 Competition получат механические коробки передач в качестве опции, поскольку такие автомобили популярны в США и Австралии, о чём рассказал глава подразделения BMW M Френк Ван Мил.

Также он объяснил плюсы и минусы таких коробок передач:

Покупатели голосуют своими кошельками. Будучи инженером, я бы сказал с рациональной точки зрения, что хотя механическая коробка передач легче автоматической, она расходует больше топлива и медленнее, поэтому? на самом деле, это не имеет смысла. Но с эмоциональной точки зрения многие клиенты говорят: «Мне все равно, я хочу это иметь». Пока у нас есть эти объёмы (реализации — ред.) M2, а также модели M3 и M4, мы будем предлагать ручные (коробки передач — ред.), потому что мы слушаем наших клиентов. Если спрос такой высокий, то почему бы его не удовлетворить?

Также он выразил уверенность, что с развитием автономных технологий механические коробки передач «умрут», и «убивать» их будут технологии автономного вождения, для реализации которых требуется автоматические коробки передач.

На фото: концепт BMW i Vision Dynamics Concept

Кстати, слухи о том, что BMW откажется от механических коробок передач ходят уже давно, но компания всё-таки предлагает свои модели с классической «палкой». К примеру, на российском рынке компания предлагает хэтчбек 1 Series с «механикой» по цене от 1 550 000 рублей, в то время как модификация с «автоматом» Steptronic стоит на 170 200 рублей дороже. Приблизительно такая же ситуация складывается с моделью 2 Series, которая в версии с «механикой» продаётся по цене от 1 890 00 рублей, на 140 000 рублей дешевле продаётся версия 2 Series Tourer. Седан 3 Series тоже продаётся в России с механической коробкой передач по цене от 1 940 000 рублей.

Кроме этих моделей, марка предлагает шестискоростную «механику» для моделей M2 Competition (от 4 290 000 рублей), M3 (онлайн конфигуратор недоступен), а также M4 (от 4 790 000 рублей).

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что BMW и FCA ищут партнёра для разработки систем автономного вождения.

По материалам: www.kolesa.ru