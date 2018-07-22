Китайский конкурент Lada Xray приедет в Россию с новыми бамперами и другим мотором

Компания FAW зарегистрировала ОТТС на кроссовер D60, который везут в Россию почти год. В продаже новинка должна появиться этой осенью.

До объявления старта продаж, который намечен на сентябрь, FAW проведёт премьеру переднеприводного D60 на автосалоне в Москве в конце августа. Правда премьерой появление кроссовера на подмостках столичного автосалона назвать сложно, потому что его уже показывали два года назад, в рамках этой же выставки. Но с тех пор FAW D60 прошёл через обновление, поэтому есть надежда, что в Россию привезут уже рестайлинговую версию «паркетника».

На официальном сайте FAW в России с осени 2017-го анонсировано скорое появление FAW D60. В дорестайлинговом кузове

В базе Росстандарта документ «Одобрение типа транспортного средства (ОТТС)» на FAW D60 уже фигурировал — сертификат был получен в 2016 году. Согласно данным документа, D60 мог приехать в Россию с 1.5-литровой «четвёркой» мощностью 99 л.с. и пятиступенчатой коробкой передач.

В обновлённом сертификате для автомобиля предусмотрен этот же двигатель, но мощностью 106 л.с. Разница в пиковом крутящем моменте составляет 6 Нм: 135 против 141 Нм. Причина может крыться в коробке — передаточные числа у «свежей» модификации были уменьшены.

На фото: обновлённый FAW Junpai D60 . Обновился он весной 2017-го, поэтому шансы, что именно такая версия кроссовера попадёт на наш рынок, очень большие

В Китае обновлённый FAW D60 продаётся с 1.5-литровым двигателем мощностью 113 л.с. и 5-скоростной КВП и 139-сильным мотором 1.8 литра в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Дизельных и полноприводных версий у кроссовера нет.

Стоит отметить, что FAW D60 для рынка РФ получит дисковые тормозные механизмы по кругу, в то время как ранее для модели предусматривались задние тормоза барабанного типа.

Ещё один факт в пользу того, что в РФ будут продавать рестайлинговый FAW D60 — изменённые габариты в ОТТС: новые бамперы увеличили длину на 60 мм, до 4 230 мм, а более массивные рейлинги — высоту, с 1 625 до 1 636 мм В списке оборудования тоже пополнение: к кондиционеру, передним ЭСП, подушкам безопасности водителя и переднего пассажира, наружным зеркалам заднего вида с электроприводом прибавились электронная система стабилизации и система вызова экстренных служб.

Официальной информации о производственной площадке для FAW D60 пока нет. С большой уверенностью можно предположить, что новинка российского рынка «пропишется» там же, где и FAW X80 — на мощностях «Автотора».

На фото: FAW Oley. Седан и D60 построены на одной платформе — Volkswagen Jetta второй генерации

В настоящее время FAW продаёт в России две модели: компактный переднеприводный кроссовер FAW X80, цена на который начинается от 999 000 рублей, и седан Oley — от 491 000 рублей. Продажи весьма скромные: за полгода китайцы смогли реализовать 608 штук «паркетника» и 118 экземпляров седана. Показатели скромные, но по отношению к аналогичному периоду прошлого года очень даже неплохие: прирост составил 216%.

Ранее «Карельские Вести» сообщал, что в 2018 году FAW намерена увеличить количество дилеров, что, по мнению компании, вкупе с расширением модельного ряда поможет нарастить продажи в России.

По материалам: www.kolesa.ru