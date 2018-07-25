Составлен ТОП-10 самых ожидаемых автомобилей в РФ на 2019 год

Несмотря на отголоски кризиса, мировые автомобильные концерны осторожно расширяют свои модельные линейки в России, ожидая постепенного восстановление спроса на машины в нашей стране. Только за первую половину 2018 года на российском авторынке дебютировало порядка полсотни новинок, большая часть из которых представляет собой рестайлинговые версии. Однако были и абсолютно новые модели, которые оказались весьма интересны отечественным потребителям.

Эксперты аналитического агенства «Автостат» составили десятку наиболее ожидаемых автомобильных новинок, которые должны появиться в нашей стране в 2019 году.

Открывает этот рейтинг седьмое поколение седана Volkswagen Jetta , представленное в начале этого года. До России автомобиль доберется не раньше 2019 года. Продавать его будут с 1,4— и 2-литровыми моторами TSI на 150 и 174 лошадиные силы. Связку им составит 6-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный «автомат».

На следующий год Volkswagen также запланировал старт продаж в РФ нового, восьмого по счету поколения Volkswagen Golf . Стоимость автомобиля в комплектации Trendline с 1,4-литровым мотором на 125 «лошадей» и коробкой DSG уже объявлена — она составит 1 миллион 429 тысяч 900 рублей.

Осенью 2019 года компания Toyota приступит к реализации в нашей стране новой генерации своего популярного кроссовера RAV4, который, судя по всему, сохранит на российском рынке все свои технические характеристики. Изменению подверглась лишь платформа этой модели (переход на TNGA), а также дизайн.

Новый кроссовер компании Skoda под именем Karoq должны начать продавать в России уже на старте 2019 года. Ориентировочный ценник новинки в базовой комплектации составит 1 миллион 250 тысяч рублей.