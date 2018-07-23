Выявлена смертельная опасность бюджетных машин

Автомобили низшего ценового сегмента оказались смертельно опасными для окружающих. К таким выводам пришла экспертная группа журнала «За рулём» в ходе эксперимента с автоматическими трансмиссиями популярных бюджетников.

Эксперты решили выяснить, как поведут себя автомобили с автоматическими трансмиссиями, оставленные на уклоне без перевода положения селектора коробки передач в парковочный режим. Для опыта были взяты популярные бюджетники с четырьмя видами автоматической трансмиссии — вариатором, «роботом», «автоматом» и преселективным «роботом».

Выяснилось, что почти все «бюджетники» начисто лишены какой бы то ни было защиты «от дурака» — они позволяют вынимать ключ из замка зажигания при неправильном положении селектора и не оповещают об этом забывчивого водителя. Транспортные средства, оставленные не в режиме «паркинг» (в «драйве» или на «нейтрали») без использования стояночного тормоза, могут покатиться и нанести вред имуществу и здоровью людей.

Правильно греем коробку передач: от «механики» до вариатора.

Автомобили с традиционной гидромеханической коробкой передач катятся при любом положении селектора кроме «паркинга». Подопытный Kia Rio не имел системы оповещения о неправильном положении рычага и позволял вынимать ключ из замка зажигания. То же относится к «Солярису» и «Крете», а также семейству популярных японских и французских малолитражек, созданных на платформе B0 — Almera, Logan, Duster, Kaptur и Sandero. Не предупреждают об опасности « Датсуны » и « Лады » с четырёхступенчатым «автоматом» Jatco.

Вариаторные автомобили ведут себя схоже — в «драйве» или на «нейтрали» заглушенные машины прекрасно катятся. Однако в подопытном недешёвом Nissan X-Trail оказались системы, предотвращающие неприятности — блокировка шайбы-заглушки, играющей роль ключа, и предупреждающий зуммер.

Почему автомобили на «механике» обречены быть классикой.

Ситуация с однодисковым «роботом» на Lada Vesta ещё интереснее. При неработающем двигателе сцепление замкнуто и автомобиль оказывается на первой или задней передаче. Но есть один нюанс: если заглушить автомобиль на «нейтрали» и уже после перевести селектор в положение A или R при выключенном зажигании, он укатится. Положения Р у селектора однодисковых роботов нет. Нет и защиты от скатывания по невнимательности.

Ford Focus с преселективным «роботом» PowerShift и кнопочным пуском двигателя глушится при любом положении селектора, но оповещает об опасности скатывания зуммером и сообщением на приборке. Volkswagen Golf седьмого поколения с коробкой DSG вовсе не позволяет вынимать ключ из замка при «неправильном» положении селектора. По наблюдениям экспертов, автомобили с преселективным «роботом» свободно движутся в любых режимах кроме «паркинга».

Судя по результатам теста, производители недорогих моделей абсолютно не заботятся о безопасности своих транспортных средств — многие «бюджетники» не имеют никаких защит и представляют реальную опасность для окружающих. Техника среднего и высокого ценового сегмента таких недостатков лишена.

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