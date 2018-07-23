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Завод Nissan в Петербурге ушел на летние каникулы на три недели
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Завод Nissan в Петербурге ушел на летние каникулы на три недели 

ТАСС 9 часов назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Коллектив завода Nissan в Санкт-Петербурге ушел на каникулы на три недели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.
"Сроки летних каникул завода в Петербурге — c 23 июля по 12 августа. По возвращении из отпуска завод продолжит работу в две смены", — сказали ТАСС в пресс-службе.
Во время коллективного отпуска будут проводиться плановые работы по наладке и обслуживанию оборудования и строений на территории предприятия, пояснили в пресс-службе.
Ранее на летние каникулы также ушел коллектив петербургского завода Hyundai до 29 июля включительно.
Завод компании в Nissan Санкт-Петербурге работает с июня 2009 года. Производственная мощность — 100 тыс. автомобилей в год. Завод выпускает три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai.
По итогам 2017 года произведено 45,85 тыс. автомобилей, что на 26% выше результатов предыдущего года. В первом полугодии 2018 года предприятие также увеличило выпуск автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35% до 28,6 тыс. машин. За все время работы на заводе выпущено более 300 тыс. машин.
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