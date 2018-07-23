На пенсии: сколько Lada Priora купили россияне в 2018 году

Последний кузов Lada Priora сварили на АВТОВАЗе в середине июля, а последний автомобиль сойдёт с третьей «нитки» конвейера до конца текущего месяца. Модель отправлена в отставку по причине низкого спроса. Так говорят в компании. «Карельские Вести» выяснили, как продавалась Приора на протяжении шести месяцев 2018 года.

Несколько лет назад Lada урезала линейку Приоры — с производства сняли хэтчбек и универсал модели, оставив только седан в нескольких комплектациях. Для Приоры доступно два двигателя — 1.6-литровый 8-клапанник мощностью 87 л.с. и 16-клапанный мотор такого же объёма мощностью 106 л.с. В паре с каждым можно заказать только 5-скоростную «механику».

Самой популярной у россиян стала Приора с более мощным мотором в комплектации Norma: за полгода дилеры продали 4 300 экземпляров, причём пик спроса пришёлся на февраль — 866 автомобилей.

Вторая по популярности Приора — в комплектации Standart с 8-клапанным мотором. Наибольший спрос на автомобиль зафиксирован так же в феврале — 454 автомобиля. Всего за полгода АВТОВАЗ реализовал 2 168 таких машин.

Если оценивать количество проданных автомобилей помесячно, то можно сказать, что спрос на Lada Priora относительно стабильный.

Версия автомобиля

январь (шт.)

февраль (шт.)

март (шт.)

апрель (шт.)

май (шт.)

июнь (шт.)

Всего за 6 месяцев (шт.)

Lada Priora Norma

780 866 754 758 583 559 4 300 Lada Priora Standart

367 454 350 295 362 340 2 168 В настоящее время модель доступна в 4 основных комплектациях. Цена Lada Priora в самой бюджетной версии Standart — от 424 900 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль на штампованных стальных дисках на 13 дюймов, оборудованный подушкой безопасности водителя, передними электростеклоподъёмниками, системой ABS, электроусилителем рулевого управления.

Самая дорогая версия седана — Image, стоимость которой начинается от 533 400 рублей; она предлагает 15-дюймовые легкосплавные диски, интерьер со специальной отделкой, ГУР, климат-систему, мультимедиа с 7-дюймовым тачскрином, подогрев передних сидений, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, защитный брызговик двигателя из листовой стали, центральный замок.

Версия Norma — компромисс для тех, кому нужен просто автомобиль с элементарным набором оборудования, например, центральным замком, задними подголовниками и противосолнечным козырьком со стороны пассажира. Цена на «нормальную» Приору — 473 600 рублей.

Как ранее сообщали «Карельские Вести», АВТОВАЗ называет прекращение производства Lada Priora логичным: после выпуска Весты и ИксРея у покупателя изменилось восприятие бренда и, как следствие, сократился спрос на архаичную по всем параметрам Приору. Однако, внедорожник Lada 4×4 из-за этого никто снимать не торопиться, напротив — готовят небольшое обновление.

По материалам: www.kolesa.ru