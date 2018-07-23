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BMW M5, Mercedes-AMG E 63 S и гибридную «Панамеру» сравнили в дрэг-гонке
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BMW M5, Mercedes-AMG E 63 S и гибридную «Панамеру» сравнили в дрэг-гонке 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Издание Autocar сравнило в гонке по прямой Mercedes-AMG E 63 S, BMW M5 и гибридный Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Видео с заездом опубликовано на канале издания в сети YouTube.
Самый мощный из троицы — Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid — оснащен гибридной силовой установкой на базе четырехлитрового битурбомотора V8. Суммарная отдача — 680 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента, которые доступны уже с 1400 оборотов в минуту. С места до «сотни» Panamera Turbo S E-Hybrid разгоняется за 3,4 секунды.
Под капотом «Эм-пятой» установлен 4,4-литровый твин-турбо двигатель V8, мощность которого составляет 600 сил и 750 Нм момента (625 сил с пакетом Competition). До «сотни» полноприводный седан разгоняется за те же 3,4 секунды (3,3 секунды в исполнении Competition). Mercedes-AMG E 63 S укомплектован «восьмеркой» 4.0 мощностью 612 лошадиных сил и 850 Нм момента. Первую «сотню» он разменивает также за 3,4 секунды.
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