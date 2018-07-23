Kia рассекретила интерьер нового кросовера KX1

Компания Kia выложила на своих страницах в социальных сетях первые официальные фотографии нового кроссовера KX1, продажи которого в «Поднебесной» стартуют уже в конце августа этого года.

Автомобиль фактически является перелицованной копией кроссовера Kia Stonic , адаптированный под автомобильный рынок Китая.

От своего донора новый KX1 отличается иным оформлением передней панели, переработанным блоком управления климат-контролем, иными вентиляционными дефлекторами, экраном мультимедийной системы, который встроен в центральную консоль («непарящим»), а также рулевым колесом без горизонтальной планки.

Габаритные размеры Kia KX1 не отличаются от Kia Stonic: длина равна 4100 мм, ширина — 1735 мм, высота — 1533 мм, колесная база — 2570 мм.

Приводит в движение новинку 1,4-литровый бензиновый атмосферный двигатель, выдающий 95 лошадиных сил мощности. Ассистирует ему 6-ступенчатая МКПП или 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод — только передний.

Стоимость базовой комплектации нового Kia KX1 для КНР уже объявлена. Она стартует от 100 тысяч юаней или 936 тысяч рублей по актуальному курсу.