Kia рассекретила интерьер нового кросовера KX1 

Компания Kia выложила на своих страницах в социальных сетях первые официальные фотографии нового кроссовера KX1, продажи которого в «Поднебесной» стартуют уже в конце августа этого года.
Автомобиль фактически является перелицованной копией кроссовера Kia Stonic, адаптированный под автомобильный рынок Китая.
От своего донора новый KX1 отличается иным оформлением передней панели, переработанным блоком управления климат-контролем, иными вентиляционными дефлекторами, экраном мультимедийной системы, который встроен в центральную консоль («непарящим»), а также рулевым колесом без горизонтальной планки.
Габаритные размеры Kia KX1 не отличаются от Kia Stonic: длина равна 4100 мм, ширина — 1735 мм, высота — 1533 мм, колесная база — 2570 мм.
Приводит в движение новинку 1,4-литровый бензиновый атмосферный двигатель, выдающий 95 лошадиных сил мощности. Ассистирует ему 6-ступенчатая МКПП или 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод — только передний.
Стоимость базовой комплектации нового Kia KX1 для КНР уже объявлена. Она стартует от 100 тысяч юаней или 936 тысяч рублей по актуальному курсу.