Оборот с реализации автомобилей Peugeot достиг 2 млрд рублей Российские авторитейлеры выручили с продажи автомобилей Peugeot 1,9 млрд рублей за период первых пяти месяцев 2018 года — показало исследование «Автостат Инфо».
Наибольшую выручку среди моделей Peugeot в отчетный период принес кроссовер Peugeot 3008. С января по май эта модель разошлась на рынке РФ в количестве 678 ед. На продаже такого количества машин дилеры «сделали» выручку в размере 1,18 млрд рублей. Второе место по доходности у модели Peugeot 408. Этот седан был продан в количестве 272 ед. за отчетные пять месяцев и принес выручку в 344,5 млн рублей. Семиместный кроссовер Peugeot 5008, объем продаж которого составил за январь-май этого года 85 ед., «заработал» 171,8 млн рублей за эти пять месяцев. Еще 93,3 млн рублей автомобильные дилеры выручили с продажи субкомпактных паркетников Peugeot 2008 (продано 69 ед.). На Peugeot 508 продавцы заработали 92,6 млн рулей, а на Peugeot 308 — 22 млн рублей. Объем продаж этих моделей в отчетные пять месяцев составил 49 и 15 ед. соответственно.
Напомним, что, согласно нашему исследованию, с января по май 2018 года в России было продано 1168 автомобилей Peugeot. Это на 8,3% больше, чем было реализовано годом ранее — 1078 ед.