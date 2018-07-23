Оборот с реализации автомобилей Peugeot достиг 2 млрд рублей

Оборот с реализации автомобилей Peugeot достиг 2 млрд рублей Российские авторитейлеры выручили с продажи автомобилей Peugeot 1,9 млрд рублей за период первых пяти месяцев 2018 года — показало исследование «Автостат Инфо».

Напомним, что, согласно нашему исследованию, с января по май 2018 года в России было продано 1168 автомобилей Peugeot. Это на 8,3% больше, чем было реализовано годом ранее — 1078 ед.