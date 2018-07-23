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Выдержат ли вес «Жигулей» велосипедные колеса
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Выдержат ли вес «Жигулей» велосипедные колеса 

Quto.ru 11 часов назад
Фото: Quto.ru
На этот раз по многочисленным заявкам зрителей (кто о таком просит?) команда мастеров-блогеров решила проверить, сможет ли автомобиль проехать на велосипедных колесах вместо обычных.
Для этого колеса пришлось насадить на специальный стержень, закрепить на оси колеса, а шины накачать до 5 атмосфер. Меньше нельзя — под весом автомобиля покрышки продавливаются аж до обода. И это при том, что разрешенное максимальное давление для этих шин — 3 атмосферы.
Однако в результате колеса начали «похрустывать» и гнуться еще в самом начале, когда машину просто катили вручную. Спицы повылетали! А потом и вовсе пришлось залезть на нее всем гаражом, чтобы посмотреть, как они прогнутся под тяжестью. Выдержали они 8 человек и сам автомобиль.
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