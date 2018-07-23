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Honda Inspire (Accord) нового поколения выйдет в продажу в октябре
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Honda Inspire (Accord) нового поколения выйдет в продажу в октябре 

Daily-Motor 8 часов назад
Фото: Daily-Motor
Китайский офис компании Honda назвал дату начала продаж на авторынке «Поднебесной» нового поколения седана Inspire, известного в России под названием Accord. Новинка должна поступить в реализацию в КНР в октябре 2018 года.
Официальная презентация этой модели состоялась весной текущего года на автомобильной выставке в Пекине (Beijing Motor Show 2018). От своего собрата под названием Accord седан Inspire будет отличаться переработанной решеткой радиатора, другими бамперами, а также обновленными задними фонарями.
В качестве двигателя будет задействован безальтернативный 1,5-литровый турбированный мотор, выдающий 194 лошадиные силы мощности. Связку ему составит механическая 6-ступка или бесступенчатый вариатор CVT.
Производство автомобиля стартует в ближайшие несколько дней на совместном предприятии Honda и Dongfeng. Информации о стоимости новинки пока нет.
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