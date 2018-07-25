Honda работает над линейкой кроссоверов нового поколения WR-V

Именитый японский автопроизводитель Honda начал разработку нового поколения кроссоверов линейки WR-V. Главным потребителем данного сегмента являются бразильский и индийский авторынки.

На самом деле спрос настолько велик, что в компании призадумались об ускоренном обновлении обсуждаемой автомодели. Как известно, действующая модификация собирается на платформе Jazz.

В обновленной версии за основу возьмут иную платформу.

По некоторым данным, силовая установка автоновинки будет реализована полуторалитровым «атмосферником» i-VTEC на 119 л.с. Данный двигатель хорошо зарекомендовал себя в линейке городских седанов City.

Точной даты выхода в свет обсуждаемой автомодели пока что никто не называет. Имеется информация, что автоновинка увидит свет не ранее 2019-20 г.г.

Про ориентировочную стоимость новой автомодели пока ничего не известно. Актуальная версия доступна от 778000 рупий (в рублях — около 715000).