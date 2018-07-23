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Новые стандарты вынудили Audi сокращать производство
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Новые стандарты вынудили Audi сокращать производство 

Quto.ru 9 часов назад
Фото: Quto.ru
Немецкий автопроизводитель Audi столкнулся с проблемами из-за введения новых стандартов проверки выбросов — WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Bayerischer Rundfunk. Снижение объёмов выпуска коснулось моделей A4 и A5.
Замедление темпов производства приведёт к отставанию от годового плана примерно на 300 автомобилей. Это связано с несоответствием выпускаемой продукции возросшим требованиям — тесты по стандартам WLTP станут обязательными с сентября. Часть сотрудников уже уведомлена, что они будут работать в режиме сокращённого графика. Бренд уже ищет площадки, на которых разместит снятые с реализации автомобили.
Напомним, большинство брендов, входящих в портфель концерна Volkswagen, в настоящее время испытывают серьёзные проблемы из-за несоответствия выпускаемой продукции экологическим стандартам. В число проблемных ранее уже вошли модели Audi SQ5 и Volkswagen Golf R. С аналогичными сложностями столкнулись бренды Seat, BMW, а также французские автопроизводители. Чтобы подогнать машины под новую методику проверки, часть моделей временно снимается с производства, у других перешивается блок управления и существенно снижается мощность.
Изменение методики проверки автомобилей связано с раскрытием масштабного обмана концерна Volkswagen: немецкий бренд на протяжении многих лет снабжал свою продукцию программным обеспечением, способным занижать показатели вредных выбросов на испытательном стенде. В реальных условиях эксплуатации выбросы возрастали в десятки и даже сотни раз. Это побудило Евросоюз перейти на принципиально новые методики проверки расхода топлива и уровня выбросов вредных газов автомобилей — RDE (Real Driving Emissions) и WLTP.
Полный перечень штрафов и ответственности за нарушение ПДД. Читайте статью на QutoЧитайте также:Новый Audi Q3 показали на видео-тизереЗа разговор по телефону стали реже наказыватьРаскрыты подробности о новым моторах для «Тигуана»
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