Jeep Comander: новые представления о модели

Все помнят поколение Cherokee от Jeep . Теперь пришло время Comander.

Как и в прежние времена, машина представлена в двух исполнениях. Премьера Jeep Grand Commander состоялась еще весной. Однако чуть позже появилась модель без приставки Grand.

«Облегченный» Commander на самом деле имеет свои особенности. Первая из них заключается в том, что исчез задний ряд посадочных мест. В результате машина стала визуально короче.

Однако на этом существенные отличия и заканчиваются. Можно, конечно, выделить еще дизайн бампера с добавлением хромированных вставок.

Технически Jeep Commander выполнен без традиционной рамы, что свидетельствует о возможном отходе данного поколения от традиционных внедорожников. Вместо этого на вооружение была взята платформа Compact US Wide от Fiat

C потерей третьего ряда, в машину пришли другие коррективы. В их число входит и увеличение грузового пространства с небольшим укреплением пола.