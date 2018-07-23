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Jeep Comander: новые представления о модели
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Jeep Comander: новые представления о модели 

Car.ru 9 часов назад
Фото: Car.ru
Все помнят поколение Cherokee от Jeep. Теперь пришло время Comander.
Как и в прежние времена, машина представлена в двух исполнениях. Премьера Jeep Grand Commander состоялась еще весной. Однако чуть позже появилась модель без приставки Grand.
«Облегченный» Commander на самом деле имеет свои особенности. Первая из них заключается в том, что исчез задний ряд посадочных мест. В результате машина стала визуально короче.
Однако на этом существенные отличия и заканчиваются. Можно, конечно, выделить еще дизайн бампера с добавлением хромированных вставок.
Технически Jeep Commander выполнен без традиционной рамы, что свидетельствует о возможном отходе данного поколения от традиционных внедорожников. Вместо этого на вооружение была взята платформа Compact US Wide от Fiat.
C потерей третьего ряда, в машину пришли другие коррективы. В их число входит и увеличение грузового пространства с небольшим укреплением пола.
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