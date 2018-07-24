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Объявлены рублевые цены на обновленный Jeep Cherokee
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Объявлены рублевые цены на обновленный Jeep Cherokee 

Автостат 11 часов назад
Фото: Automotobike
Российские дилеры Jeep начали продажи обновленного кроссовера Jeep Cherokee, премьера которого состоялась в январе на автосалоне в Детройте. Поставки дорестайлинговой модели в Россию, напомним, были завершены в прошлом году. Новинка лишилась дизельной версии и подорожала. Как пишет портал «За рулем.РФ», в стартовой комплектации Sport с 2,4-литровым бензиновым атмосферником (177 л.с.), 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и передним приводом обновленный Cherokee стоит 2 млн 255 тыс. рублей. В оснащение входят восемь подушек безопасности, кондиционер, круиз-контроль, подогрев передних сидений и рулевого колеса, мультимедийная система Uconnect с 7-дюймовым сенсорным экраном. Наиболее доступная полноприводная версия Longitude с тем же силовым агрегатом обойдется в 2 млн 650 тыс. рублей. Версия Trailhawk с оффроуд-пакетом (увеличенный дорожный просвет, усиленная подвеска, блокировка дифференциала заднего моста, защита днища) доступна только с 3,2-литровым атмосферным V6 мощностью 315 л.с. и 9-ступенчатым «автоматом» и стоит 3 млн 050 тыс. рублей. В топовой версии Overland стоимостью 3 млн 360 тыс. рублей Jeep Cherokee оснащен мотором V6, кожаной отделкой салона (в том числе руля и центральной консоли), электроприводом регулировок передних кресел, двухзонным климат-контролем, подогревом задних сидений, датчиками дождя и света, системой автоматического включения дальнего света фар, электроприводом багажной двери, навигационной системой, камерой заднего вида и др. Также предлагаются дополнительные пакеты опций.
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