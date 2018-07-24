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В Сети появились первые «живые» фото нового седана Lada Granta
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В Сети появились первые «живые» фото нового седана Lada Granta 

Мир24 13 часов назад
Фото: За рулем Кубань
В преддверии Московского международного автосалона концерн «АвтоВАЗ» в сюжете своего корпоративного телеканала «засветил» фотографии экстерьера обновленного автомобиля Lada Granta FL Sedan, пишет «Российская газета».
Этот седан станет первой моделью в новом семействе Granta, в который также будут входить лифтбек, хэтчбек, универсал и кросс-универсал. Как говорится в сюжете телеканала, у новой Granta полностью переработана передняя часть кузова, а «икс-графика» (характерные крестообразные выштамповки на бортах современных моделей тольяттинской марки, напоминающие букву Х латинского алфавита) выделена хромированными вставками в форме бумерангов, что «подчеркивает принадлежность авто к Lada нового поколения».
«Думаю, вы согласны с тем, что новый автомобиль выглядит намного лучше в сравнении с существующей Granta. Эти изменения помогут ему удержать конкурентные преимущества», — сказал главный дизайнер Lada Стив Маттин во время презентации машины.
Напомним, 17 июля российский автогигант распространил первые официальные рендеры экстерьера нового седана Granta, судя по которым обновленная версия отличается полностью измененным оформлением передней части: у нее другие фары, бампер, решетка радиатора, капот и передние крылья. Также спереди есть X-образное оформление, напоминающее модели нового поколения Lada: Vesta и Xray.
Частично изменилась и задняя часть автомобиля. Здесь появилась новая крышка багажника с нишей под номерной знак, перекочевавшей с бампера, и сам бампер с измененным дизайном. Интерьер новинки «АвтоВАЗ» пока не раскрыл, а по технической части перемен в автомобиле не запланировано.
Премьера обновленной Lada Granta состоится на Московском международном автосалоне, который пройдет с 29 августа по 9 сентября. Одновременно планируется начать выпуск машины.
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