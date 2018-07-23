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В Сети появилось первое фото новой LADA Granta без камуфляжа
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В Сети появилось первое фото новой LADA Granta без камуфляжа 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Немногим более месяца осталось до официальной презентации нового хэтча АвтоВАЗа — LADA Granta и в Сети появились первые фото новинки без камуфляжа.
Нужно отметить, что как только модель появится на публике, хэтчбек и универсал Kalina, на базе которого основана новинка, снимут с производства.
Судя по изображениям, попавшим в Сеть, особых изменений не предвидится ни снаружи авто, ни внутри.
В передней части машины можно различить обновленный бампер и фары, стилистикой сходные с флагманом концерна — Vesta.
Помимо этого на усовершенствованной радиаторной решетке теперь красуется увеличенный шильдик с фирменным логотипом АвтоВАЗа.
С тыла хэтчбек вообще не изменился, так же как не предвидится каких либо обновлений в салоне.
Техническая часть также остается без перемен.
Более детальная информация ожидается ближе к Московскому мотор-шоу, где и будет представлена модифицированная LADA Granta FL.
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