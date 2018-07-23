Пятиместный Jeep Commander в плане техники повторил трёхрядный SUV с приставкой Grand

Американская марка представила новый кроссовер Commander. Пока модель можно купить только на одном рынке.

В апреле этого года в Китае стартовали продажи семиместного вседорожника Jeep Grand Commander, внешний облик которого создан по мотивам концепта Yuntu, дебютировавшего в 2017-м. Теперь же на «поднебесный» рынок выходит пятиместная модификация — такой кроссовер лишился приставки Grand. Напомним, новый кроссовер Jeep с несущим кузовом построен на растянутой фиатовской платформе Compact US Wide с поперечным расположением двигателя, которая также лежит в основе Cherokee. Между тем в линейке Jeep уже была модель с названием Commander: в 2005-2010 годах под таким именем выпускали рамный внедорожник.

Внешне от трёхрядного SUV новый «просто» Commander можно отличить лишь по иной хромированной вставке на переднем бампере да по-другому оформленным противотуманкам. Габариты у обоих вариантов одинаковые: длина равна 4 873 мм, ширина — 1 892 мм, высота — 1 738 мм, колесная база — 2 800 мм.

Передняя часть салона Jeep Commander изменений не претерпела, сзади убрали дополнительные воздуховоды вентиляции и ремни безопасности, в грузовом отсеке — иная левая панель обшивки. А вот объем багажника в Jeep не приводят — ни семиместного Grand Commander, ни пятиместного варианта.

Мотор также един для обеих версий: кросс оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 с отдачей в 234 или 265 л.с., которая сочетается с девятиступенчатым «автоматом» ZF. Jeep Commander/Grand Commander с 234-сильным двигателем — переднеприводный, у модели с более мощным мотором имеется муфта подключения задних колес. По неофициальным данным, в следующем году у SUV может появиться гибридная модификация, но подробностей об установке такого Джипа пока нет.

Как и для семиместного кроссовера, для Commander предусмотрены: климат-контроль, мультимедийная система с голосовым управлением, круиз-контроль, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, автопарковщик, панорамная крыша, подогрев сидений первого и второго рядов, адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон, система бесконтактного открывания багажника.

Цена пятиместного вседорожника лежит в диапазоне от 259 800 до 315 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 2 433 000 — 2 958 000 рублей по актуальному курсу. Трёхрядный Jeep Commander стоит от 279 800 до 409 800 юаней (около 2 621 000 — 3 838 000 рублей). Одним из главных конкурентов новинки Jeep является Toyota Highlander (4 890/1 925/1 720 мм, колесная база — 2 790 мм): «японец» с пятью местами в Китае обойдется в 239 800 юаней (около 2 246 000 рублей), семиместный вариант там стоит от 248 800 юаней (примерно 2 330 000 рублей).

Отметим, Grand Commander в Поднебесной стартовал неубедительно: в мае 2018-го было реализовано лишь 326 таких автомобилей. Для сравнения, Toyota Highlander в том же месяце разошелся тиражом в 9 227 экземпляров.

Производство Commander/Grand Commander налажено в Китае на заводе СП концернов FCA и GAC. Изначально новинка была заявлена как эксклюзивная модель для «поднебесного» рынка. Однако, по неофициальным данным, SUV все же появится и в других странах — в частности, Коммандер может добраться до Индии и Южной Америки.

Ранее стало известно о том, что Jeep готовит к премьере еще несколько новых моделей, многие из которых будут продавать на глобальном рынке.

По материалам: www.kolesa.ru