Эксперты назвали средний срок владения автомобилем в России

По оценкам агентства «Автостат», владельцы недорогих машин используют их дольше, чем владельцы премиальных моделей.

Согласно данным аналитиков, по итогам 2017 года средний срок владения автомобилем достиг 4 лет и 9 месяцев, однако эти цифры разнятся в зависимости от сегмента и бренда. Так, например, автомобилями массовых марок владеют в среднем 4 года и 10 месяцев, а премиальными — 3 года и 10 месяцев.

Среди масс-маркета наиболее близкие к среднему показателю сроки владения у Citroen (4 года и 11 месяцев) и Lifan (3 года и 11 месяцев). У Lada он составляет 5 лет и 2 месяца, а наибольший зафиксирован у Suzuki (5 лет и 9 месяцев).