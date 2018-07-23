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Эксперты назвали средний срок владения автомобилем в России
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Эксперты назвали средний срок владения автомобилем в России 

Авторамблер 14 минут назад
Фото: Авторамблер
По оценкам агентства «Автостат», владельцы недорогих машин используют их дольше, чем владельцы премиальных моделей.
Согласно данным аналитиков, по итогам 2017 года средний срок владения автомобилем достиг 4 лет и 9 месяцев, однако эти цифры разнятся в зависимости от сегмента и бренда. Так, например, автомобилями массовых марок владеют в среднем 4 года и 10 месяцев, а премиальными — 3 года и 10 месяцев.
Среди масс-маркета наиболее близкие к среднему показателю сроки владения у Citroen (4 года и 11 месяцев) и Lifan (3 года и 11 месяцев). У Lada он составляет 5 лет и 2 месяца, а наибольший зафиксирован у Suzuki (5 лет и 9 месяцев).
В премиум-сегменте дольше всего владельцы ездят на Volvo (4 года и 11 месяцев). К среднему показателю наиболее приближены Infiniti и Lexus, которые водят 3 года и 9 месяцев.
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