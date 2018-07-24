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Продажи автомобилей Lifan в России в июне выросли на 6% — до 1,4 тыс. машин
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Продажи автомобилей Lifan в России в июне выросли на 6% — до 1,4 тыс. машин 

Агентство «Москва» 15 часов назад
Фото: CarClub
«Российские дилеры Lifan в июне реализовали 1 тыс. 403 автомобиля — это на 6% больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2018 г. продажи Lifan составили 7 тыс. 352 машины, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба «Лифан Моторс Рус», бестселлером Lifan на российском рынке стал новый кроссовер Х70. С момента презентации модели 17 апреля продано уже свыше 1 тыс. 130 машин, интерес к новинке только растет. Также в июне 2018 г. положительную динамику показали четыре модели: Lifan Х60, Lifan Х50 с ростом продаж на 25%, Lifan Solano (рост на 52%) и Lifan Murman (рост на 37%).
«Во II полугодии 2018 г. компания Lifan планирует сохранить положительную динамику продаж и реализовать комплекс мер по модернизации дилерской сети», — добавили в пресс-службе.
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