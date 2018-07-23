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Ford Mondeo получил бизнес версию для России
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Ford Mondeo получил бизнес версию для России 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Очередная модификация седана получит абсолютно новое оснащение в базовой модификации.
Официальное представительство компании производителя в России сообщило о том, что собирается выпускать обновлённый седан на нашем рынке, который будет иметь более высокий уровень комфорта. Кроме того, производитель отметил, что покупателю намного выгоднее будет приобрести авто сразу бизнес-класса, нежели стандартную модификацию и дополнительные пакеты опций.
Даже в базовой спецификации новинка получит шикарный салон с кожаной обивкой кресел и обогревом, а также электрорегулировкой положений и функции запоминания всех настроек для водительского сидения. Кроме того, автомобиль получит тонировку стекол и современную мультимедийную систему с навигацией, камеру заднего вида и даже оптику со светодиодами динамического типа.
Под капотом авто Ford Mondeo будет находиться мотор на 2.5 литра с отдачей в 149 лошадей. В таком случае за машину придётся отдать 1 758 000 рублей. Если покупатель захочет более мощный вариант с двухлитровым силовым агрегатом, имеющим отдачу в 199 лошадиных сил, то заплатить за такую систему можно будет 1 898 000 рублей. Отметим, что седан в прошлой версии с начала года показал не самые высокие результаты продаж. За полгода было реализовано около 1 200 экземпляров.
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