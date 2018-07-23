Ford Mondeo получил бизнес версию для России

Очередная модификация седана получит абсолютно новое оснащение в базовой модификации.

Официальное представительство компании производителя в России сообщило о том, что собирается выпускать обновлённый седан на нашем рынке, который будет иметь более высокий уровень комфорта. Кроме того, производитель отметил, что покупателю намного выгоднее будет приобрести авто сразу бизнес-класса, нежели стандартную модификацию и дополнительные пакеты опций.

Даже в базовой спецификации новинка получит шикарный салон с кожаной обивкой кресел и обогревом, а также электрорегулировкой положений и функции запоминания всех настроек для водительского сидения. Кроме того, автомобиль получит тонировку стекол и современную мультимедийную систему с навигацией, камеру заднего вида и даже оптику со светодиодами динамического типа.