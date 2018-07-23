Среди подержанных легковушек С-сегмента лидирует Ford Focus

Среди подержанных легковушек С-сегмента лидирует Ford Focus Модель Ford Focus лидирует в С-сегменте вторичного авторынка страны, о чем стало известно из материалов исследования «Автостат Инфо».

За первые пять месяцев 2018 года в России было продано 51 448 б/у автомобилей Ford Focus, что на 1,4% больше, чем было реализовано годом ранее. Второе место в С-сегменте на рынке автомобилей с пробегом занимает LADA 2107 с результатом перепродаж в 50 089 ед. С прошлого года продажи таких машин сократились на 10% с отметки в 55 797 ед. Третью строчку в рейтинге продаж в С-сегменте занимает LADA 2109, перепродажи которой в отчетный период сократились на 16,7%, то есть с 52 872 до 44 021 ед. Далее в списке следуют LADA 2170 Priora (42 598 ед., +5,4%) и Toyota Corolla (42 443 авто, -1%).

Мы подсчитали также, что с января по май этого года российские покупатели приобрели 627 466 подержанных автомобилей С-сегмента. Это на 2,5% меньше количества, которое они купили годом ранее, — 643 603 авто. На долю машин С-класса пришлось 30,7% от всех продаж на рынке авто с пробегом.