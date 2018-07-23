Новый Renault Megane RS Trophy получил 300 лошадиных сил 

Вслед за презентацией нового поколения Megane RS прошлой осенью во Франкфурте, Renault демонстрирует более мощную версию Trophy.
Фактически, Renault Megane RS Trophy, более ориентированная на производительность, поставляется с шасси Cup, более жесткой подвеской и механическим дифференциалом ограниченного скольжения Torsen. Также модель получает улучшенную тормозную систему, 19-дюймовые колёсные диски, окутанные шинами Bridgestone и 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Теперь агрегат производит 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента (при сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач) или 420 Нм крутящего момента (при выборе шестиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением). Дополнительные 20 лошадиных сил и 30 Нм крутящего момента (по сравнению с базовым Megane RS) позволяют разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунды (улучшение на 0,1 с). Помимо усовершенствованного двигателя автомобиль получает несколько расцветок кузова, передний сплитер и опциональные спортивные сидения Recaro с отделкой из алькантары. Отмечается, поставки Renault Megane RS Trophy начнутся зимой, при этом французская компания начнет принимать заказы уже через несколько месяцев.