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Новый Renault Megane RS Trophy получил 300 лошадиных сил
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Новый Renault Megane RS Trophy получил 300 лошадиных сил 

Auto.Today 7 часов назад
Фото: Auto.Today
Вслед за презентацией нового поколения Megane RS прошлой осенью во Франкфурте, Renault демонстрирует более мощную версию Trophy.
Фактически, Renault Megane RS Trophy, более ориентированная на производительность, поставляется с шасси Cup, более жесткой подвеской и механическим дифференциалом ограниченного скольжения Torsen. Также модель получает улучшенную тормозную систему, 19-дюймовые колёсные диски, окутанные шинами Bridgestone и 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Теперь агрегат производит 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента (при сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач) или 420 Нм крутящего момента (при выборе шестиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением). Дополнительные 20 лошадиных сил и 30 Нм крутящего момента (по сравнению с базовым Megane RS) позволяют разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунды (улучшение на 0,1 с). Помимо усовершенствованного двигателя автомобиль получает несколько расцветок кузова, передний сплитер и опциональные спортивные сидения Recaro с отделкой из алькантары. Отмечается, поставки Renault Megane RS Trophy начнутся зимой, при этом французская компания начнет принимать заказы уже через несколько месяцев.
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