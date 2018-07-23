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Опубликован ТОП-5 легендарных моделей BMW
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Опубликован ТОП-5 легендарных моделей BMW 

Car.ru 7 часов назад
Фото: Car.ru
Автобренд из Баварии наиболее популярен у более молодого поколения. Стильные, динамичные автомодели оставляют о себе стойкое впечатление.
Силами автоэкспертов был составлен рейтинг наиболее запоминающихся автомоделей линейки BMW.
Первое место досталось автомодели 1992 г.в. E36 M3. Это была самая первая модификации линейки M3 с мощным шестицилиндровым мотором.
Второй в рейтинге — BMW X5. Эта автомодель дебютировала на мировом авторынке в 1999 году. Индекс «Х» в названии сообщает о том, что машина имеет полный привод.
Автомодель BMW i8 расположилась на третьей ступени. Это первый автомобиль линейки с гибридной силовой установкой.
Под номером четыре идет представительский седан BMW E38. Машина увидела свет в 1994 году. Эта автомодель в числе первых моделей такой линейки получила дизельный агрегат.
Замкнул пятерку некий симбиоз внедорожника и купе — BMW X6. Автомодель довольно быстро завоевала популярность среди почитателей автобренда.
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