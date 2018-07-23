FAW зарегистрировала ОТТС на кроссовер D60

Достаточно давно в сети появилась информация о том, что автомобиль модели FAW D60 поступит на отечественный рынок. Однако, реальные действия начались только сейчас. Производитель зарегистрировал ОТТС на свой кроссовер, и он должен выйти в продажу уже в начале осени. Возможно, некоторые московские автосалоны получат новинку даже в конце лета.

Напомним, что впервые модель для РФ была показана год назад и уже даже успела пройти через рестайлинг, поэтому есть все основания полагать, что до нашей страны доберётся именно обновлённая версия машины. В сертификате же указано, что под капотом будет стоять полуторалитровый мотор с отдачей в 106 лошадиных сил. А вот на домашнем рынке паркетник доступен с таким же мотором и отдачей в 113 лошадей. Альтернативой ему выступает агрегат с объёмом в 1.8 литра на 139 лошадиных сил.

В список базового оснащения входит кондиционер, подушки безопасности, системы электропривода наружных зеркал, и несколько систем безопасности. Стоимость новой модели пока остаётся в тайне, однако информация должна быть раскрыта уже к концу августа.