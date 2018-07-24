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Обновленный кроссовер FAW Besturn X80 получил ценник для РФ
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Обновленный кроссовер FAW Besturn X80 получил ценник для РФ 

Daily-Motor 8 часов назад
Фото: Daily-Motor
Компания FAW назвала официальные цены на обновленный кроссовер X80 для российского авторынка. Китайский автогигант будет продавать данную модель в базовой комплектации (Basic) по цене от 1 миллиона 100 тысяч рублей. В список оснащения автомобиля войдет: система курсовой устойчивости, кондиционер, две подушки безопасности, штатные «парктроники», подогрев передних сидений, аудиосистема и многое другое.
Следующая по счету версия Besturn X80 (Luxe) была оценена в 1 миллион 200 тысяч рублей. В ней дополнительно появятся кнопка запуска двигателя, кожаный сиденья, мультимедийная система с так называемым «парящим» сенсорным дисплеем, камера заднего вида, климат-контроль и круиз-контроль. «Топовая» комплектация получила ценник в 1 миллион 300 тысяч рублей.
Под капот нового китайского кроссовера установят 2-литровый 142-сильный атмосферный двигатель, сочетающийся с 6-скоростной МКПП или 6-диапазонным «автоматом». Привод — только передний.
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