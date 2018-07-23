Автосалон на диване

Онлайн-торговля в России вышла на новый уровень. Теперь через всемирную сеть в нашей стране можно купить и автомобиль. «Лента.ру» разобралась в том, что за сервисы уже доступны онлайн, и какие преимущества перед посещением дилерского центра дает покупка автомобиля через интернет.

Еще 20 лет назад онлайн-торговля казалось чем-то экзотическим и доступным лишь самым продвинутым и далеко не самым бедным представителям общества. Сейчас все изменилось. Интернет-торговля приходит во все новые и новые сферы. Мы заказываем через интернет цветы и подарки, одежду и бытовую технику, покупаем билеты на самолет и бронируем отели, — сфер, не затронутых электронной коммерцией, почти не осталось. Последними форпостами оффлайн-торговли оставалась продажа автомобилей и недвижимости. Но вот и один из последних бастионов пал: в России появляются все новые сервисы по продаже автомобилей через интернет.

Первыми отреагировали продавцы подержанных автомобилей — некоторые площадки предложили онлайн-продажи еще пару лет назад в разгар кризиса на российском автомобильном рынке. А сейчас подключились и автопроизводители. В феврале 2018 года онлайн-продажу новых автомобилей запустил Nissan . Первенцем стал официальный дилер японской марки в Новосибирске «Эксперт НСК». Сейчас в процессе подключения находятся 22 дилера марки по всей стране. В будущем Nissan планирует подключить к системе онлайн-продаж все свои дилерские центры в России.

Теперь покупатель, в любом удобном месте и в удобное время, в несколько кликов может не только определиться с выбором необходимой ему модели и сравнить несколько комплектаций, но и забронировать автомобиль по VIN номеру на складе дилера, внеся либо частичную, либо полную оплату стоимости автомобиля онлайн. При этом условия онлайн покупки ничем не отличаются от привычного приобретения автомобиля непосредственно в дилерском центре. Заполнив форму, покупатель получает подтверждение заказа менеджером и определяет удобную для себя дату и время посещения салона. Последний шаг — получение автомобиля у дилера.

Преимущества для клиента очевидны. Во-первых, не надо никуда ехать — автомобиль можно выбрать, забронировать, предоплатить, частично или полностью оплатить прямо из дома. Во-вторых, все это можно сделать в любое удобное время. Больше не нужно подстраиваться под рабочий график дилерского центра. В-третьих, покупка автомобиля через интернет куда безопаснее, ведь клиенту не нужно вести с собой крупную сумму денег. Да и тратить время на снятие наличных также не придется. В-четвертых, покупатель получает доступ к информации о складе дилера, и может выбрать именно тот автомобиль, который есть в наличии.

Воодушевившись успехом нового сервиса, в апреле Nissan расширил набор услуг, которые можно приобрести онлайн. Теперь через интернет можно приобрести программы Сервисный Контракт и Nissan Service 3+*. Одним из основных преимуществ данных программ является возможность воспользоваться включенными услугами вне зависимости от места оформления. Заключив контракт в Москве, клиент сможет обратиться к официальному дилеру Nissan по всей России от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Сочи. Кроме того, оформление онлайн не только экономит время, но и избавляет от необходимости возить документ с собой.

Но и на этом в Nissan не намерены останавливаться. В этом году список онлайн-услуг Nissan пополнится. Через интернет можно будет оформить страховой полис, провести оценку автомобиля с пробегом, купить автомобиль в trade-in и кредит, приобрести аксессуары, сувениры, а также шины. Конечно, пока онлайн-продажа автомобилей россиянам в новинку, но по прогнозам экспертов к 2021 году доля интернет-торговли на автомобильном рынке может вырасти до 20%. За рубежом прогнозы еще позитивнее. Так в США в 2021 году каждая третья машина буде продаваться онлайн.

*Программа Сервисный контракт представляет собой пакет из нескольких плановых ТО, включая выполнение всех обязательных регламентных работ и замену расходных материалов согласно предписаниям изготовителя. Таким образом, заключив сервисный контракт при покупке автомобиля, клиент защищает себя от роста цен на запчасти и сервисное обслуживание. Более того, стоимость сервисного контракта можно включить кредит на покупку автомобиля. С 1 февраля 2018 года программа распространяется не только на новые автомобили, но и на машины в возрасте от 12-24 месяцев уже прошедшие первое ТО.

Программа постгарантийного обслуживания Nissan Service 3+ позволяет продлить условия, практически идентичные гарантийным, еще максимум на три года или до достижения пробега в 200 000 км. Впрочем, желающие сэкономить могут выбрать более доступные варианты программы Nissan Service 3+ сроком один или два года. Пробег в таких случаях ограничен на уровне 125 000 или 150 000 км. Также уже не первый год Nissan предоставляет возможности записаться на ТО и подать заявку на кредит через интернет.