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Mercedes-Benz представил «короткий» седан A-Class
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Mercedes-Benz представил «короткий» седан A-Class 

Motor.ru 7 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz представила седан A-Class нового поколения. Публичный дебют автомобиля состоится в октябре текущего года на моторшоу в Париже. Это — глобальный вариант модели, тогда как в Китае есть модификация с длинной колесной базой.
Габаритная длина седана составляет 4549 миллиметров, ширина — 1796 миллиметров, высота — 1446 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2729 миллиметров. Таким образом, новинка получилась на 91 миллиметр короче, на 19 миллиметров шире и на 14 миллиметров выше CLA-Класса. Расстояние между осями у машины следующего поколения на 30 миллиметров больше. Объем багажника уменьшился с 470 до 420 литров.
В Китае ранее была представлена удлиненная модификация седана A-Class. Ее длина составляет 4609 миллиметров, а размер колесной базы — 2789 миллиметров. Продавать такую машину планируют только в КНР.
Как говорят в компании, новый седан A-Class имеет наименьший коэффициент аэродинамического сопротивления среди всех серийных машин — 0.22 (при этом у хэтчбека этот показатель достигает 0.25). При разработке машины использовался аэродинамический тоннель в Зиндельфингене: почти все днище четырехдверки закрыто щитом, а аэродинамическая эффективность просчитывалась даже для дисков и шин.
Спереди седан А-Класса имеет стойки McPherson, а тип задней подвески зависит от двигателя и модификации. На машинах с полным приводом, адаптивными амортизаторами и топовыми моторами используется многорычажка. На всех остальных версиях — балка.
Первоначально четырехдверка будет доступна только с двумя моторами: 163-сильным бензиновым агрегатом (A 200) и 116-сильным дизелем (А 180 d). Оба двигателя работают в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Седан уже в базе предлагается с электронной приборкой. В стандартном оснащении она семидюймовая, а в топовом — 10,25-дюймовая. Такого же размера в этом случае будет и экран мультимедийного комплекса MBUX.
Также в оснащение модели войдут светодиодные фары, адаптивный криуз, системы слежения за рядностью движения, мертвыми зонами, предупреждения фронтальных столкновений, бесконтактного открывания багажника.
Седан будет доступен в нескольких модификациях и различными наборами опций, включая Style, Progressive и AMG Line. Традиционно в первый год продаж модель получит «стартовую» спецверсию Edition 1, отличающуюся особым оформлением экстерьера и салона.
Собирать новый седан A-Class будут в Мексике (выпуск начнется с этого года) и Германии (производство стартует с 2019 года).
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