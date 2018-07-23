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Олененок устроил переполох в автосалоне
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Олененок устроил переполох в автосалоне 

Sputnik Эстония 6 часов назад
Фото: Sputnik Эстония
Напуганный олененок оказался в салоне по продаже автомобилей. Как он оказался в помещении, неизвестно. Олененку удалось разбить копытами витрину и вырваться на свободу.
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