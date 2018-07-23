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Воробьев рассказал, когда в Подмосковье заработает завод Mercedes
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Воробьев рассказал, когда в Подмосковье заработает завод Mercedes 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Завод по производству автомобилей Mercedes заработает в Солнечногорском районе Подмосковья менее чем через год, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Завод (Mercedes — ред.) начнет работать уже менее чем через год. Mercedes в графике обещает в первом квартале 2019 года выпустить первые автомобили», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник.
Глава региона добавил, что производители комплектующих для Mercedes планируют открыть вокруг завода свои небольшие подразделения.
Завод Mercedes-Benz строится в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе. Сначала на заводе будут выпускать седаны E-класса, затем — внедорожники GLE, GLC и GLS.
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