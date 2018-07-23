Воробьев рассказал, когда в Подмосковье заработает завод Mercedes

Завод по производству автомобилей Mercedes заработает в Солнечногорском районе Подмосковья менее чем через год, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Завод (Mercedes — ред.) начнет работать уже менее чем через год. Mercedes в графике обещает в первом квартале 2019 года выпустить первые автомобили», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник.

Глава региона добавил, что производители комплектующих для Mercedes планируют открыть вокруг завода свои небольшие подразделения.