Porsche анонсировала уникальную машину

Компания Porsche в автомобильном мире занимает промежуточное положение между массовыми премиальными брендами вроде Mercedes и BMW и элитарными, как Bentley Lamborghini . При случае немцы не упускают возможность напомнить, что они все же позиционируют себя ближе ко второй категории марок.

Самое свежее тому доказательство — анонс проекта под названием Project Gold. По словам представителей Porsche, его результатом станет автомобиль, «которого раньше никогда не существовало». Его построят в единственном экземпляре и рассекретят 24 августа. Два месяца спустя машину продадут с аукциона (можно не сомневаться, что за баснословные деньги и при огромном ажиотаже).

Над спорткаром работают специалисты подразделения классических машин. Он станет подарком на 70-летие Porsche. За основу взят кузов классического 911-го купе, но что получится в конечном итоге, пока загадка. В течение августа компания выложит еще несколько видеотизеров с фрагментами работы над автомобилем.