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Porsche анонсировала уникальную машину
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Porsche анонсировала уникальную машину 

CarClub 6 часов назад
Фото: CarClub
Компания Porsche в автомобильном мире занимает промежуточное положение между массовыми премиальными брендами вроде Mercedes и BMW и элитарными, как Bentley и Lamborghini. При случае немцы не упускают возможность напомнить, что они все же позиционируют себя ближе ко второй категории марок.
Самое свежее тому доказательство — анонс проекта под названием Project Gold. По словам представителей Porsche, его результатом станет автомобиль, «которого раньше никогда не существовало». Его построят в единственном экземпляре и рассекретят 24 августа. Два месяца спустя машину продадут с аукциона (можно не сомневаться, что за баснословные деньги и при огромном ажиотаже).
Над спорткаром работают специалисты подразделения классических машин. Он станет подарком на 70-летие Porsche. За основу взят кузов классического 911-го купе, но что получится в конечном итоге, пока загадка. В течение августа компания выложит еще несколько видеотизеров с фрагментами работы над автомобилем.
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