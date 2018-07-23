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Aston Martin готовит Vantage с механической трансмиссией
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Aston Martin готовит Vantage с механической трансмиссией 

Auto.Today 5 часов назад
Фото: Auto.Today
По словам главного инженера компании Мэтта Беккера, Aston Martin подготовит новую версию Vantage, оснащенную механической коробкой передач.
Согласно заявлениям Беккера, ожидаемый автомобиль дебютирует в следующем году и представит собой достаточно сложный проект. Также инженер добавляет, что соединить двигатель AMG V8 с механической коробкой передач будет не так просто: «4,0-литровый агрегат AMG не поставляется с механикой в других моделях. Таким образом, на самом деле, установка механической коробки создает некоторые проблемы. Необходимого программного обеспечения не существует, поэтому нужно создавать свое собственное программное обеспечение… Это довольно сложно, но нам нравится вызов». Aston Martin планирует реализовать больше версий Vantage, причем модель с механикой является лишь одной из них. «Вы должны думать, что автомобиль является начальной точкой», — сказал Беккер. «Мы можем с уверенностью справиться с этим. У нас есть возможность».
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