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Renault Megane RS выпустили в версии Trophy
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Renault Megane RS выпустили в версии Trophy 

CarClub 5 часов назад
Фото: CarClub
На прошлогоднем автосалоне во Франкфурте французы представили заряженный Renault Megane RS с турбомотором 1.8 отдачей 280 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Год спустя предложение расширили за счет исполнения Trophy, подготовленного для трек-дней.
Тот же двигатель выдает уже 300 л.с. Момент — 400 Нм для механической коробки передач и 420 Нм в случае использования преселективного робота. Подвеска «трофийного» Megane RS чуть жестче, а в стандартное оснащение включена механическая блокировка переднего дифференциала. Чуть иную отделку обрел интерьер.
Машина получилась чуть быстрее «обычной» RS-версии: 5,7 секунды до сотни и предел на 260 км/ч. Это быстрее соответственно на 0,1 секунды и 5 км/ч. В базовую комплектацию входят тормоза Brembo, а вот за обшитые алькантарой «ковши» Recaro попросят доплатить. Со следующего года будут предлагаться облегченные 19-дюймовые колеса.
В Европе Renault Megane RS Trophy стоит от 37 600 евро. При нынешнем состоянии российского рынка можно и не надеяться на появление хот-хэтча в нашей стране.
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