Baojun представил «геометрическое» городское авто с электромотором

Китайский производитель Baojun презентовал новую версию компактного ситикара Е200, который отличается особым «геометрическим» оформлением, электрическим мотором с запасом хода до 200 км. В длину электромобиль достигает 2497 мм.

Baojun Е200 это вторая версия модельной линейки китайского бренда. Эксперты отмечают, что электрокар получился интересным не только с технической точки зрения, но и удивляет смелым и необычным дизайном.

Оформлением внешнего вида ситикара занимался новый шеф-дизайнер и, хотя его работы вызывают споры, их однозначно можно назвать смелыми.

Эмблема электрического авто выполнена в виде штепселя электровилки, а колеса имеют габариты 145/70 R12.

Предполагается, что электромотор будет питаться от 19,2-киловаттной батареи, что и обеспечит городскому автомобильчику запас хода в две сотни.

Пока модель находится в стадии концептуального проекта и существуют только фотографии ситикара.