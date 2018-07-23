2019 BMW X4 M F98 с четырьмя выхлопными трубами появился на фото в сети

Фотографу мексиканского сайта autocosmos.com.mx. удалось заснять заднюю часть нового BMW X4 M F98 стоящего в мастерской со снятым чехлом. Для BMW это уже вторая утечка фото новых машин в течение нескольких дней, так в пятницу появились первые фотографии нового кабриолета 8-й серии.

На представленном изображении BMW X4 M F98 видно четко узнаваемые четыре фирменные круглые выхлопные трубы выхлопной системы, стиль дизайна заднего фартука и диффузора. Кроме того, можно заметить малый выступ спойлера на багажнике, который не установлен в более слабых моделях. Явным образом видны характерные внешние зеркала M. Нельзя рассмотреть на изображении дизайн дисков, боковые обвесы кузова и, конечно, вил автомобиля спереди. Единственное, что достоверно известно, это то, что автомобиль будет иметь достаточно большие воздухозаборники.

Насколько мощно будет выглядеть передняя часть BMW X4 M F98 можно заметить на недавно разработанном в Photoshop дизайнером Ascarissdesign ее примерном виде.