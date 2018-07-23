2019 BMW X4 M F98 с четырьмя выхлопными трубами появился на фото в сети 

Фотографу мексиканского сайта autocosmos.com.mx. удалось заснять заднюю часть нового BMW X4 M F98 стоящего в мастерской со снятым чехлом. Для BMW это уже вторая утечка фото новых машин в течение нескольких дней, так в пятницу появились первые фотографии нового кабриолета 8-й серии.
На представленном изображении BMW X4 M F98 видно четко узнаваемые четыре фирменные круглые выхлопные трубы выхлопной системы, стиль дизайна заднего фартука и диффузора. Кроме того, можно заметить малый выступ спойлера на багажнике, который не установлен в более слабых моделях. Явным образом видны характерные внешние зеркала M. Нельзя рассмотреть на изображении дизайн дисков, боковые обвесы кузова и, конечно, вил автомобиля спереди. Единственное, что достоверно известно, это то, что автомобиль будет иметь достаточно большие воздухозаборники.
Насколько мощно будет выглядеть передняя часть BMW X4 M F98 можно заметить на недавно разработанном в Photoshop дизайнером Ascarissdesign ее примерном виде.
Как на самом деле будет выглядеть BMW X4 M F98, мы увидим не ранее 2019 года на официальной презентации нового X4 M. Но уже сегодня ясно, кто станет главным противником нового мощного внедорожника от Garching: Mercedes-AMG GLC 63 S и Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde, они нацелены на очень похожую целевую группу, и также сочетают в себе спортивные характеристики автомобиля с практичностью среднеразмерного внедорожника. Важным противником также является Porsche Macan Turbo, но правда с меньшей мощностью двигателя. Пока не ясно, сколько лошадиных сил BMW M отправляется в гонку за корону среди внедорожников. Новый двигатель BMW S58 дебютирует в 2019 году в X3 M и X4 M, техническая база — это проверенный B58. Пока остается не ясным — мюнхенская атака с 500 сильным двигателем начнется прямо в начале нового поколения двигателей, или баварцы зарезервируют этот уровень производительности на более поздние этапы для новых моделей BMW. В любом случае, также возможно, что BMW X4 M атакует своих конкурентов до 510 л.с. с небольшим дефицитом мощности «всего» около 470 л.с., чтобы позволить себе увеличить производительность в будущем. С точки зрения производительности, BMW X4 M F98 сможет разгоняться от 0 до 100 км / ч менее чем за четыре секунды благодаря BMW M xDrive, который был адаптирован для внедорожников.