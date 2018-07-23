Российские Skoda Octavia теперь продаются в Европейском союзе

Как сообщает RG.ru, до конца года Volkswagen Group Rus планирует отправить на рынки европейских стран 10 тысяч новых автомобилей Octavia.

Эта цифра выглядит весьма солидной, если учесть, что за первые шесть месяцев 2018 года в России было продано всего 12 тысяч Octavia. Однако для российского рынка модель производится с калужскими двигателями стандарта Евро-5, тогда как в Европу поставляются машины с силовой установкой, отвечающей требованиям Евро-6.

К слову, калужские моторы Volkswagen объемом 1,6 MPI также поставляются на экспорт — на европейские производственные площадки концерна. Компания планирует выйти на показатель 40 тысяч моторов в год для последующей установки на автомобили, поставляемые на рынки стран, где действуют более мягкие экологические требования.