Мировая премьера SEAT Tarraco состоится 18 сентября

Как сообщает Carscoops.com, перед тем, как показать внедорожник всему миру, компания SEAT выбрала десять фанатов марки с разных стран для первого знакомства с авто.

Несмотря на то, что почитатели SEAT были выбраны из разных стран, в том числе из Испании, Германии, Франции, Италии и Великобритании, все они сошлись во мнении, что новый Tarraco «обладает элегантным силуэтом и выглядит намного больше, чем они ожидали».

Новый внедорожник, построенный на платформе MQB, будет доступен с семью сиденьями, что больше чем субкомпатный Arona или компактный Ateca. Излишне говорить, что габариты и вместимость кроссовера примерно такие же, как у Skoda Kodiaq , который считается главным конкурентом Tarraco.

Впрочем, не только Skoda, родственная по компании Volkswagen Group, но и другие автопроизводители могут столкнуться с жесткой конкуренцией на рынке со стороны Tarraco. В эту же ценовую категорию входят Hyundai Santa Fe, Renault Koleos Nissan X-Trail.

Планируется, что внедорожник будет комплектоваться двумя бензиновыми моторами на 1,4 и 2 литра, также 2-литровым турбодизелем. В планах компании также добавить в линейку гибридную силовую установку.

Премьера Tarraco намечена на 18 сентября, а уже до конца года этого года автомобиль поступит в продажу в странах Европы.