BMW Alpina B7 Exclusive Edition представлена ограниченной партией

Мощный седан от Buchloe эксклюзивной версии B7 с двигателем в 608 л.с., можно приобрести в самых индивидуальных цветах: Frozen Black, Frozen Grey и Sapphire Black. Из всех трех цветов сделано всего 7 копий, что в итоге составляет 21 автомобиль.

В дополнение к краске некоторые хромированные детали кузова также указывают на эксклюзивную версию, включая решетку радиатора и выхлопные трубы спортивной выхлопной системы. 21-дюймовые диски Alpina Classic в глянцевом черном цвете привлекают взгляд оптически.