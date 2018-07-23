BMW Alpina B7 Exclusive Edition представлена ограниченной партией 

Мощный седан от Buchloe эксклюзивной версии B7 с двигателем в 608 л.с., можно приобрести в самых индивидуальных цветах: Frozen Black, Frozen Grey и Sapphire Black. Из всех трех цветов сделано всего 7 копий, что в итоге составляет 21 автомобиль.
В дополнение к краске некоторые хромированные детали кузова также указывают на эксклюзивную версию, включая решетку радиатора и выхлопные трубы спортивной выхлопной системы. 21-дюймовые диски Alpina Classic в глянцевом черном цвете привлекают взгляд оптически.
4.4-литровый V8 biturbo от BMW 750i был полностью переработан для использования в Alpina B7. Мощность двигателя в 608 л.с. и максимальный крутящий момент 800 ньютон метров согласно заводской спецификации позволяют разогнать В7 до 100 км/час за 3,7 секунды. При максимальной скорости 330 км / ч седан вряд ли должен бояться противника, по крайней мере, на автомагистрали.